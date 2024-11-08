棚工前年油麻地墮斃　僱主認乏監管罰九萬元分90期支付 (18:35)

被告許佢成（62歲）從事搭棚36年，2000年起獨資經營華昌棚廠。他被票控「沒有確保在工作地方提供及/或維修安全進出口」、「沒有採取足夠的步驟防止任何人墮下」及「沒有確保工人配戴適當的安全頭盔」罪。

裁判官劉淑嫻指出，被告的公司當日負責維修排水管的工程，擁有搭棚牌照大工的事主從涉案單位窗口爬出外牆失足墮下，多處受傷死亡，他只配戴爬山用的安全繩，尾繩沒扣上繫穩物，也沒戴安全帽。被告自辯爭議該單位不屬於地盤，自己又曾要求工人戴安全帽，但他們屢勸不改，無計可施。被告形容事主最注重安全，他承認監管不足，對事主離世感到難過。

劉官引述勞工處職業安全主任的證供指，現場沒有安全告示、防墮設施及救生繩；而專家指事主所穿的半身安全帶是爬山用，不適宜工作使用，而且事主不知何故除下尾繩。劉官批評被告作供不合理，，他「睇位」後返回貨車等候工人完成工程，斥他辯稱「在貨車監督」是強詞奪理。事主可能在晾衫架、污水渠或窗眉站不穩而不幸墮斃。