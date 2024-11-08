明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

棚工前年油麻地墮斃　僱主認乏監管罰九萬元分90期支付 (18:35)

2022年5月7日油麻地吳松街發生工業意外，48歲男工陳兆豐搭棚時疑因安全繩斷裂，從6樓失足墮下身亡。其僱主涉沒採取足夠措施防止他人墮下，遭勞工處票控3罪，他經審訊後今（8日）在觀塘裁判法院被裁定3罪成立。裁判官批評被告「整個過程沒有監督」，被告求情稱現當散工糊口，對過高罰款「無能為力」。裁判官終判罰9萬元，應被告要求下令分90期付款，即每月付1000元罰款。

被告許佢成（62歲）從事搭棚36年，2000年起獨資經營華昌棚廠。他被票控「沒有確保在工作地方提供及/或維修安全進出口」、「沒有採取足夠的步驟防止任何人墮下」及「沒有確保工人配戴適當的安全頭盔」罪。

裁判官劉淑嫻指出，被告的公司當日負責維修排水管的工程，擁有搭棚牌照大工的事主從涉案單位窗口爬出外牆失足墮下，多處受傷死亡，他只配戴爬山用的安全繩，尾繩沒扣上繫穩物，也沒戴安全帽。被告自辯爭議該單位不屬於地盤，自己又曾要求工人戴安全帽，但他們屢勸不改，無計可施。被告形容事主最注重安全，他承認監管不足，對事主離世感到難過。

劉官引述勞工處職業安全主任的證供指，現場沒有安全告示、防墮設施及救生繩；而專家指事主所穿的半身安全帶是爬山用，不適宜工作使用，而且事主不知何故除下尾繩。劉官批評被告作供不合理，，他「睇位」後返回貨車等候工人完成工程，斥他辯稱「在貨車監督」是強詞奪理。事主可能在晾衫架、污水渠或窗眉站不穩而不幸墮斃。

相關字詞﹕編輯推介 法庭

上 / 下一篇新聞