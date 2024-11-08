元朗區議員程振明等九人涉「套丁」　兩人認罪候判 (18:19)

首案被告為黃觀勝及陳志明；次案被告依次為蔡偉生、陳永堅、梁錦益、龍福兒、楊啟光、鄧翹沾及駱天龍，9人介乎42至74歲，均為元朗原居民兼丁屋申請人。辯方擬申請合併兩宗案件，控方指希望押後以索取律政司意見。署理主任裁判官鄧少雄批准首案押後至12月6日再訊。

次案被告蔡偉生及鄧翹沾今各承認一項串謀詐騙罪，案情指根據丁屋政策，每名年滿18歲男性新界原居民可行使丁權一次，丁權不得轉讓。兩名被告於2006年2月至6月期間，向地政總署申請在元朗水蕉新村興建一幢丁屋自用，他們聲明為擬興建地段的唯一合法註冊業權人，從未與任何人士訂定任何協議或安排，以轉讓、處置或以其他方式處理該土地的任何部分，亦無意將丁權轉售，地政總署最終向二人批出建屋牌照。

案情續指，包括兩名被告申請的丁屋其後由一個發展商以一個私人屋苑的形式向公眾出售，每幢售價由900萬元至1,300萬元不等。廉署亦發現，一名村代表及多名中間人會向原居民收購「丁權」，以在村內發展該物業項目；兩名被告曾分別各以10萬元出售丁權。控方指蔡逾40年前有一項搶劫案底，鄧則無刑事定罪紀錄。

其餘5名被告中，被告梁錦益希望索取進一步法律意見，庭上另透露被告龍福兒身體抱恙，有待觀察其醫療情況。鄧官將5人的案件一同押後至明年1月17日，法庭屆時會視乎情況考慮是否分拆龍的案件。王光榮及程振明的案件則排期2025年2月在區院開審。