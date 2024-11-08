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中大校董會明年一月選舉全職僱員代表　要求參選人未曾被定罪、起訴或制裁 (17:58)

中文大學校董會改組後正值過渡階段，距法定的34人校董會尚欠5席，有待選舉產生。中大校董會今公布，明年1月20日至22日將舉行教務人員及非教務人員代表的選舉，暫定1月24日或之前公布結果，而選民可在11月15日至28日的提名期推舉候選人。中大要求所有參選人必須守法，不曾在香港或其他地方因刑事案件被定罪或起訴。

中大校董會今（8日）向全體職員發電郵，公布「大學校董會全職僱員成員選舉網頁」及選舉日程。根據選舉日程，校董會將於下月20日公布獲接受的提名名單，待候選人決定不會退選後，下月30日將公告最終參選的候選人名單。其後，候選人可於明年1月2日至15日舉辦競選活動，投票日定於1月20日至22日。

中大校董會表示，每名選民只可以提名人或和議人的身份支持1名候選人，而每名候選人須得到1名提名人及30名和議人支持；而所有獲提名人士，需待負責單位、選舉管理委員會及選舉委員會再作核實及評核後，才能確定參選資格。

中大另上載「校友、僱員及學生之大學校董會成員選舉規則」，列明所有類別的獲提名人需具備「良好的社會地位（good social standing）」，包括但不限於守法、不曾在香港或其他地方因刑事案件被定罪或起訴，或受到任何政府機構的制裁。選舉規則亦列明，參選職員及學生必須沒有大學紀律處分，並願意支持校董會工作，例如擁護大學使命和願景，並具服務中大社群的良好紀錄。

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