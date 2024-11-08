男售貨員涉與女童非法性交及阻其出庭判囚7個月　控方申加刑被駁回 (17:04)

答辯人何峻徽承認6項非法性交罪，各兩項妨礙司法公正罪及普通襲擊罪，被判監7個月，案件今（8日）在西九龍裁判法院召開刑期覆核聆訊。

裁判官劉綺雲表示，她早前判刑時，已考慮到答辯人跟事主發生非安全性行為，加上案發時事主跟答辯人份屬情侶，同意跟答辯人發生關係，亦無證據顯示事主承受創傷，故此法庭早前就非法性交罪的判刑足以收阻嚇作用。就著其餘控罪，劉官稱，患過度活躍症的被告犯案手法拙劣，認為他或受該病影響犯案，故現有判刑合適。

根據案情，答辯人透過網上遊戲結識案發時13歲的事主X，兩人曾交往一段日子。X告訴母親曾跟答辯人發生性行為後，事件交由警方調查。在錄影會面中，X透露於2021年12月至2022年6月，跟答辯人發生約70至80次性行為，並向警方講述其中6次事發經過。

答辯人遭起訴後，於2024年2月4日凌晨以手機信息聯絡X，要求她別在本案作供。兩日後，答辯人再在旺角T.O.P.商場掌摑X，並藉「叉頸」警告她不要作證，又將X推倒地上。