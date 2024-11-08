男售貨員涉與女童非法性交及阻其出庭判囚7個月　控方申加刑被駁回 (17:04)

21歲男售貨員涉年半內6度跟13歲女童發生性行為，東窗事發後更掐女童頸項，恐嚇稱「你唔好出庭作證，如果唔係我斬死你」，該男售貨員早前承認非法性交及妨礙司法等10項控罪，被判監7個月。律政司申請覆核刑期，指答辯人曾跟事主進行不安全性行為，使她蒙受懷孕及健康風險，應以此作加刑因素；惟裁判官今（8日）認為當前判刑足以反映答辯人刑責，決定維持原判。
答辯人何峻徽承認6項非法性交罪，各兩項妨礙司法公正罪及普通襲擊罪，被判監7個月，案件今（8日）在西九龍裁判法院召開刑期覆核聆訊。
裁判官劉綺雲表示，她早前判刑時，已考慮到答辯人跟事主發生非安全性行為，加上案發時事主跟答辯人份屬情侶，同意跟答辯人發生關係，亦無證據顯示事主承受創傷，故此法庭早前就非法性交罪的判刑足以收阻嚇作用。就著其餘控罪，劉官稱，患過度活躍症的被告犯案手法拙劣，認為他或受該病影響犯案，故現有判刑合適。
根據案情，答辯人透過網上遊戲結識案發時13歲的事主X，兩人曾交往一段日子。X告訴母親曾跟答辯人發生性行為後，事件交由警方調查。在錄影會面中，X透露於2021年12月至2022年6月，跟答辯人發生約70至80次性行為，並向警方講述其中6次事發經過。
答辯人遭起訴後，於2024年2月4日凌晨以手機信息聯絡X，要求她別在本案作供。兩日後，答辯人再在旺角T.O.P.商場掌摑X，並藉「叉頸」警告她不要作證，又將X推倒地上。