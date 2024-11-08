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醫護情侶認藏毒及「偉哥」　男醫生認藏冰毒囚10個月 (17:02)

一名時任瑪嘉烈醫院男醫生與一名公院男護士返回酒店途中，被警員搜出冰毒及俗稱「偉哥」的藥物，事後兩人被控藏毒、管有第一部毒藥等共6罪。男醫生今日（8日）在九龍城裁判法院被判刑，辯方求情提及被告在疫情後面對沉重的工作量才沾染毒品，現在已戒毒。裁判官考慮冰毒屬於較嚴重的毒器，加上涉及一定份量，判處被告入獄10個月。 

被告為醫生陳浩霖（32歲），翻查醫委會註冊醫生名單，陳為婦產科專科醫生。同案被告註冊護士柳國豪（31歲）早前承認管有第一部毒藥罪，被判罰款5000元。

辯方求情指，戒毒所報告顯示被告已經沒有毒癮。被告因為疫情之後面對沉重的工作量才吸毒，利用錯誤及非法手法來緩解壓力。辯方又指，被告自小學業優秀，在本地醫學院畢業後加入公立醫院，擁有受人尊崇的工作及對社會有貢獻，冀法庭考慮被告日後還須面對紀律聆訊及決心改過等因素，能夠格外開恩地判處社會服務令。

惟裁判官斥辯方的建議已非格外開恩，而是偏離判刑原則及指引，因為上級法院指出涉及冰毒的案件，即使純粹自用，亦應判處12至18個月即時監禁。裁判官考慮本案涉及冰毒份量高達20克，不過冰毒是保管在酒店房間的夾萬內，沒構成流出毒品的風險，加上因被告背景正面而酌情減刑1個月，最終判被告入獄10個月。

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