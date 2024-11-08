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許金山案重審　家庭醫生引許妻稱被告曾提離婚後反口 (16:44)

中大麻醉及深切治療學系時任副教授許金山涉毒殺妻女，原審兩項謀殺罪成，許終極上訴得直發還重審，今（8日）於高院續審。曾診治許金山妻子的家庭醫生表示，許妻因婚姻問題患有中度抑鬱症，服藥後病况改善，更購買新的焗爐，為未來打算。醫生引述許妻所說，許金山最早提議離婚，後來「改口」拒絕離婚，稱妻子不能失去他。

許金山被控2015年5月22日謀殺妻子黃秀芬及次女許儷玲。家庭醫生王家恩供稱，許妻黃秀芬於2013年11月上門求醫，反映有失眠問題、情緒低落和食慾不振。黃秀芬會面時談及婚姻問題，獲診斷有抑鬱症，須服用抗抑鬱藥，未見有自殺念頭。至2014年2月，黃的情緒穩定，體重輕微增加，病况已改善。

王家恩引述求診紀錄指，黃秀芬於2014年6月提及離婚，指兩夫婦關係不佳，黃提議離婚，但遭許金山拒絕。根據黃的說法，許金山不時凌晨3至4時回家，每星期只留在家3日，每次回家都不太平靜。至2015年1月，長女即將前往馬來西亞讀醫，黃感覺雀躍，病情穩定後決定減藥。此外，黃曾經表明自己育有4名子女，所以不會自殺，亦會繼續鑽研烹飪。

在辯方盤問下，王家恩稱呈堂的求診紀錄不夠準確，真實版本是許金山起初要求離婚，黃秀芬同意離婚之後，許金山改變想法，稱「你不能失去我」（you can't manage without me）。王家恩表示，許金山的說法前後不一致，令她感覺驚訝。

發現兩名死者的途人湯玉玲表示，當日下午3時回家，見到停泊路邊的Mini Cooper，一女子坐在司機位，頭部靠後、嘴巴張開，另一女子則坐在前排乘客位。湯以為二人在車內睡覺，未有為意，惟45分鐘後折返路邊，二人仍維持相同坐姿，湯遂報警求助。

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