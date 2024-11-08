六旬大坑西邨居民擴音器播訴求　罰1500元 (16:42)

被告黃桂強（65歲）為退休人士。他被人告發於今年6月4日約晚上9時，在石硤尾大坑西邨民泰樓1樓及2樓梯間，造成噪音而該噪音對警員潘國輝是其煩擾的根源。

潘供稱，當晚警方接獲噪音投訴。他在民泰樓外的地面已感覺噪音對其造成煩擾，及後在1樓及2樓梯間分別發現一部擴音器，附上紙條寫有「黃」字及一組電話號碼。潘透過該電話號碼成功聯絡被告，被告表示擴音器是屬於他。

被告自行應訊，在陳辭階段表示該些擴音器是由街坊們集資購買，他沒有擺放擴音器，並指民泰樓的2樓只餘下他一人未遷出，街坊亦是趁下班時間才利用擴音器表達訴求，晚上11時後便會關掉擴音器，質疑如何構成滋擾。

裁判官裁決時指本案關鍵在於噪音對當事人造成煩擾，而非考慮音響大小或有否當事人以外的人也感到煩擾。即使被告有良好動機，想向當局表達訴求，亦不應影響他人。由於接納警員因噪音感覺煩擾的證供，加上被告同意管有擴音器，故裁定他罪成，罰款1500元。