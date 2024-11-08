騙徒扮警隊高層騙七旬婦45萬元 (15:59)

據了解，女事主曾為商人，目前退休。她早於2020年中已經墮入騙徒陷阱，當時她收到一個WhatsApp短訊，對方游說事主參與投資，並稱會寄出一個裝有31公斤金條的包裹以表示誠意，惟騙徒之後聲稱該包裹在香港邊境管制站被扣留，要求事主支付「關稅」。事主信以為真，轉賬超過70次，共支付約20萬元到騙徒一個比特幣帳戶。

其後至今年年中，事主透過上述騙徒再認識另一人，對方自稱速遞公司職員，指事主的包裹涉及非法活動，須繳付罰款。該名自稱速遞公司職員的人士稱自己哥哥在香港警務處工作，並且可以協助處理這次事件。事主之後收到一名自稱「警務處助理處長」的人來電，對方稱自己的階級未能解決今次事件，不過可再向長官尋求協助。其後，事主再收到一名僞冒警務處副處長（管理）陳俊燊的人士來電，該人的電話用陳俊燊的照片作頭像。

事主按照對方指示，在今年中至11月期間，分別超過50次將約25萬元轉賬到一個不知名的比特幣帳戶，希望有人可以安排將包裹放行。其後騙徒聲稱該包裹仍被扣留在中環警署，事主本月初前往中環警署查問，發現受騙，案件目前由中區警區重案組跟進。