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「1+」機制獲批新藥成本價下降三成　盧寵茂：每年近300名癌症病人受惠 (13:20)

政府去年推出「1+」新藥審批機制，截至今年10月底，已批准5款新藥申請，衛生署亦接獲超過260個查詢。醫務衛生局長盧寵茂今早（8日）於立法會衛生事務委員會提到，5款新藥當中包括兩款治療轉移性大腸癌的新藥，已納入醫管局藥物名冊的專用非自費藥物類別，令藥物成本價下降近三成，病人藥費支出由每月約5位數，下降至標準費用15元，財政負擔大為減輕，預計每年近300名癌症病人受惠。

工聯會陳穎欣問及，在有超過260個查詢下，為何只得5款新藥註冊，關注是否仍有阻力。盧寵茂說，不同意有5款新藥註冊是數量少，強調藥物審批要考慮藥物質量、安全及效能，政府並非賣藥，而是要做好把關，又說部分查詢涉及藥廠不了解新制度，他們作查詢後要再作準備及收集足夠數據去滿足機制要求。

盧寵茂：初步計劃調配420人至藥械監管中心

政府建議衛生署於2025/26年度開始在藥械監管中心開設4名首長級常額職位或非公務員職位，並將會刪除4個顧問醫生職位以作抵銷。醫衛局副秘書長(醫務衛生)許澤森解釋，政府正將改革醫管局、衛生署和基層醫療署的職能和分工，例如部分衛生署前線服務會轉移至醫管局，故原本衛生署負責管理的人員可作調配，至於具體以哪個職位用作抵銷則有待確定。

盧寵茂亦表示，初步計劃會從現有部門調配420人至藥械監管中心，又強調要成立一個獲國際認可的藥械機構，需要大量人手，很大機會將隨中心的規模擴大而再增加人手。

議員陳凱欣關注藥械監管中心的選址，盧寵茂表示，目前藥械中心籌備辦公室位於衛生署灣仔胡忠大廈的辦公室，形容當局「有粥食粥、有飯食飯」 ，先運用現有資源，又提到美國FDA及國家藥監中心均是以獨立大樓運作，當局需時物色合適的地方。

醫衛局：鼓勵私家醫院以不同方式增加收費透明度

政府正透過《私營醫療機構條例》積極推展診所的規管工作。民建聯陳永光表示，市面有以「痛症中心」為名的機構，為市民進行正骨等服務，關注當局日後會否就此作監管。醫務衛生局副秘書長麥子濘表示，當修訂條例生效後，會禁止任何處所在未有法律規定或准許的情况下，使用附表8所訂明的名稱或描述，防止不法分子巧立名目，誤導公眾以為其處所可提供醫療服務，當局會考慮調整附表8所涵蓋的內容，條例生效後亦可以附屬法例形式再作修改。

另外，工聯會鄧家彪提到中大醫院使用套餐收費，建議當局應鼓勵私家醫院多使用此模式。麥子濘回應說，政府鼓勵私家醫院使用不同方式增加收費透明度，包括與中大醫院及港怡醫院簽訂服務契約，落實套餐式收費的要求，當局正打算與計劃重建的私家醫院商討，採取類似做法，又稱觀察到業界有互相影響，近年有私家醫院亦曾主動提出以套餐式收費，回應市場需求。

相關字詞﹕編輯推介 盧寵茂 醫務衛生局 1+新藥審批機制

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