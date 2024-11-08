粵港澳警方聯手破跨境賣淫集團拘63人　62歲主腦涉與胞姊及外甥女共同營運賣淫網站 (12:46)

有組織罪案及三合會調查科總督察鄧凱彤表示，早前本港警方聯同內地以及澳門執法部門交流情報，發現一個活躍三地的跨境犯罪集團，建立一個宣傳賣淫資訊網站，為內地的賣淫組織或性工作者提供網上平台刊登宣傳廣告，從中收取費用，每個廣告刊登7日，收費約人民幣300至500元。

集團在內地及澳門的成員為網站與內地賣淫組織及性工作者的中間人，負責聯絡並收取廣告費，亦提供網站技術支援，定期維護並更新網站，本港的主腦則操控成員經營及管理網站，包括以網站管理員身分在網站內為性工作者登廣告，亦會作為客服處理網站會員詢問等。集團成員收取廣告費後，會轉移成虛擬貨幣，並以在港主腦名下的虛擬貨幣戶口接收及處理，犯罪得益最後經內地無牌加密貨幣交易商，再次轉換成現金。警方估計，犯罪集團過去一年收益約有170萬港幣。

三地警方聯合行動共搜查24處地方，拘捕63人，其中本港警方拘捕的一男兩女主腦及骨幹成員，年齡24至63歲，涉及營運及管理網站，以依靠他人賣淫收入為生被捕。其中被捕62歲男子同時涉嫌洗黑錢被捕，涉及約港幣140萬犯罪得益，本港警方亦搜獲一批現金，相信用作營運及管理賣淫資訊網站的電腦及手提電話，被捕人仍被扣留調查。據了解，62歲男主腦負責經營網站及洗黑錢，聯同胞姊及其女兒合作營運。

另外，內地及澳門警方拘捕60人，包括16名骨幹成員、35名性工作者以及9名嫖客。警方相信今次粵港澳三地聯合行動，已成功瓦解一個跨境犯罪集團與及相關賣淫組織。