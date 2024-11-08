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七旬翁涉與智障女性交判囚30個月　官斥利用事主精神狀態 (12:40)

患癌的七旬老翁涉嫌3度帶輕度智障的女子到其元朗寓所性交，令她懷孕須要墮胎，老翁否認三項「與精神上無行為能力的人非法性交」罪，早前受審後被裁定其中兩罪成立。法官練錦鴻今（8日）在區院判刑指，被告顯然利用X的精神狀態以掠食式方法與她性交，也不排除他以金錢引誘對方，判囚30個月。

被告陳建青（現71歲）於內地讀至小學程度，他於1973年來港，曾當紮鐵工人及垃圾收集工人，之後工傷及患上肺癌，依賴政府津貼維生。被告庭上配戴助聽器，需要客家語翻譯。他被裁定於2022年7月9日及某日與智力低於普通人的女事主X（案發時30歲）非法性交。

根據心理報告，X事後明顯不安、情緒低落，她有自責想法及承受壓力，不願再次憶起本案，並難以適應及信任別人；其家人亦小心翼翼避免重提事件，更考慮遷居，報告建議X接受輔導。

練官引述案情指X能夠自理，但她在生活上依靠家人照顧，其父稱讓X在其經營的食店幫忙、是順便看管X。雖然X對進行性行為感到不舒服，但她沒抗拒到被告家中，手機記錄顯示X多次向被告取得金錢，更表示愛意，其後X懷孕並驗出被告是胎兒生父。被告被捕後在警誡下表示，以為X是妓女遂給她200元。

練官續指，X在生理上是成熟女子，但精神上無能力同意與人性交，X要求和被告見面，卻無預告發生性行為，並非可讓被告藉X的情况剝削她。練官從X的錄影會面觀察到她的反應用詞與普通人迥異，本案不涉及違反誠信，但被告利用X的精神狀態以掠食式方法與她性交。

練官認為，被告或偶而對X產生好感，不排除他跟X談話及以金錢引誘對方性交，他亦沒採取避孕措施，令X接受人工流產手術，對她身心受損。練官最終以30個月為每罪的量刑起點，不就被告40多年前的不類同案底加刑，也沒減刑因素，兩罪同期執行。

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