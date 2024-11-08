明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

何宛淇促餐飲業培訓員工共融意識　指不少餐廳近年已有進步 (11:37)

巴黎殘奧金牌得主、港隊硬地滾球代表何宛淇早前在網上分享坐輪椅入餐廳時被拒，涉事店方其後道歉。何宛淇今日（8日）接受港台《千禧年代》訪問時建議，業界可藉今次機會檢視員工培訓內容，提升職員服務有需要人士的意識。

何宛淇提及以往外出用膳時，餐廳職員通常會針對地安排輪椅人士到合適餐桌，並在入座前撤去該桌的椅子。她續指，餐飲業界或可藉今次事件培訓職員共融意識，強調共融不止要照顧殘疾人士，亦要關注少數族裔等。

平機會去年推出《如何支援殘疾人士：餐飲服務通用設計指南》。何宛淇表示，近年餐飲業界有進步，有餐廳的設備可靈活調配，如移動座位供有需要人士使用。對於有餐廳會安排殘疾人士到特定位置用餐的，何表示不同人接受程度不同，她個人而言接受類似做法。

香港餐飲業界聯會會長黃家和出席同一節目時指，拒絕殘疾人士進店的情况並不常見，但今次事件反映本港部分食肆職員欠缺培訓，對《殘疾歧視條例》及《食物業規例》並不清晰。他以《規例》豁免導盲犬為例，指《規例》曾禁止狗隻進入食肆，但食環署在2018年增設指引豁免導盲犬，以便利視障人士，惟仍有食肆職員因不了解新指引，禁止導盲犬進店，他促請食肆增強有關方面培訓，政府亦應加強宣傳。

相關字詞﹕編輯推介 何宛淇

上 / 下一篇新聞