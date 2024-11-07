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許金山案重審　控方指被告精心策劃謀殺　訛稱妻子接受「出軌」 (18:21)

中大麻醉及深切治療學系時任副教授許金山涉毒殺妻女，原審裁定兩項謀殺罪成。許終極上訴得直，案件發還重審，今（7日）於高院續審。控方開案陳辭指，許金山假借研究為由購入一氧化碳，顯然有計劃殺妻，本案不是悲劇意外，而是精心策劃的謀殺。控方亦質疑許金山說法不實，包括他發展婚外情超過10年，卻聲稱妻子接納自己出軌。

許金山被控於2015年5月22日謀殺其妻子黃秀芬及次女許儷玲。律政司副刑事檢控專員萬德豪今午繼續開案陳辭，指案發前一年，許金山已和同事談及一氧化碳研究，冀用呼吸系統受損的動物做實驗。許金山指示同事購入一氧化碳，2015年5月與李姓情婦兼研究助理做實驗。控方形容研究毫無價值，旨在掩飾計劃。

控方指案發前兩日，許金山將一氧化碳儲進兩個瑜伽球，聲稱帶予一名教授測試純度，實際上他將瑜伽球帶回家，其中一個瑜伽球被發現在兩母女遇事的Mini Cooper車內。警方一年後查問許金山的同事，發現關於瑜伽球的線索，隨即拘捕許金山。

許金山被捕後稱，帶瑜伽球回家是為了「殺老鼠」，他曾提醒次女瑜伽球注有毒氣，次女或因壓力大而自殺。許提及，當時把瑜伽球放在豐田私家車內，翌日發現其中一個瑜伽球破裂，遂將氣體放出。控方質疑，友人供稱次女為人樂觀，次女自殺或用瑜伽球殺鼠，僅是許的猜測。

許金山警誡下自稱嚴父，事發當日吩咐次女在家做功課。控方質疑他明知妻子會駕駛Mini Cooper接其他子女放學，所以將儲滿一氧化碳的瑜伽球放入車，顯然具意圖殺妻；許未必預期次女亦在車內，須為女兒之死負上刑責。

控方提及，許警誡下承認出軌，又稱和李姓情婦外遊時關係如同夫妻。根據控辯雙方承認事實，許和李泳怡（Lee Wee-yee Shara）於2013年4月至2015年8月間，曾外遊9次。許和妻女2010年至2015年間外遊3次，惟兩夫妻沒有一同外遊。聆訊今續。

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