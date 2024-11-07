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62歲女子服用產自尼泊爾草藥產品後鉛中毒　衛生防護中心呼籲市民停用 (18:16)

62歲女子服用一款名為「Garcinia Cambogia」（藤黃果片）的草藥產品後出現鉛中毒，現時情况穩定。衛生防護中心表示，該產品由海外網上購物平台購入，經化驗後顯示含有鉛。衛生署回覆稱，患者於今年7月從「Bhaktapur Shop」（網頁：bhaktapurshop.com）購買該產品。衛生防護中心強烈呼籲市民停立即停止服用該款產品，如服用後感到身體不適或有懷疑，應盡快徵詢醫護人員意見。

衛生防護中心今日（7日）公布，接獲醫管局通報該宗鉛中毒個案，涉事女子於9月底起食慾不振，並於上月12至18日入住伊利沙伯醫院，期間血液測試發現其血液鉛水平偏高、貧血及肝功能異常，臨牀診斷為鉛中毒。她於上月24日再度入院，現時情况穩定並已出院。

衛生防護中心調查顯示，病人表示曾使用一款標示為「Garcinia Cambogia」的草藥產品約數個月，從一個海外網上購物平台購入，而政府化驗所化驗結果顯示，該產品含有鉛。中心稱該產品標示產自尼泊爾，產品已轉交尼泊爾相關政府部門跟進。

中心表示，鉛對人體並無重要功能，卻會產生多種不良影響，而急性接觸高劑量的鉛可能會導致腹痛和嘔吐。中心稱視乎體內鉛含量，長期暴露於鉛會對健康造成影響，包括神經發育系統影響、貧血、高血壓、腸道症狀、腎功能受損和神經系統受損等。

相關字詞﹕編輯推介 衛生防護中心

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