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深圳教育公司為62名自修生報考DSE被拒　深圳教育公司入稟申司法覆核獲批許可 (17:15)

深圳一所教育公司去年及今年分批替89名自修生報考2024年及2025年香港中學文憑試，考評局批准27人的應考申請，但以機構未能提供內地教育部門官方資料為由，拒批另外62人的申請，當中8人滿足其他應試資格。該公司今就被拒絕應試的54人（7日）入稟高院申請司法覆核，指決定不合理和不合法，不但錯誤理解考試規則，亦無一視同仁地審視其他相類個案。法官高浩文即日批出司法覆核許可，聆訊預料12月舉行。

申請人為經營SZICC深圳國際課程中心的深圳蔚來教育有限公司，答辯人為香港考試及評核局。入稟狀指，中心於2017年成立，向當地學生提供不同課程，自2022年中心提供香港中學文憑試的應試課程。根據考評局的考試規則，考生可透過學校或自行報考。就後者而言，考生過往需曾應考文憑試或同等考試，或已完成或正修讀相等於中六程度的非文憑試課程。

入稟狀續指，去年9月21及22日答辯人透過職員秦陽（譯音）替27名中心學生申請應考翌年的文憑試，考評局同月27日批准申請，最終9人成功入讀本地大學，14人升讀內地大學，2人到海外升學。答辯人今年9月24日替另外62名學生申請應考明年的文憑試，考評局10月2日要求提供內地相關省市教育部門的的官方資料，以證明中心提供的是高中教育。

申請人兩日後應要求提供證明，指中心持有的教育執照相等於英國高中教育，惟考評局10月28日以未能提供官方證明為由拒絕申請。62人中有8人滿足其他應試資格，因此最終有54人被拒絕應試。申請方指2024年及2025年涉及自修生的考試規則無變，中心兩年提供的課程基本相同，而考評局首次批出申請時，亦無要求申請人提供內地官方證明。申請方認為決定不合理，入稟司法覆核。

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