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美酒展參展商對銷情樂觀　料減烈酒稅有幫助 (16:56)

香港國際美酒展今（7日）起舉行，貿發局指今屆有20國家和地區、逾600個展商，逾四分一展商銷售烈酒。因應《施政報告》放寬烈酒稅，內地烈酒品牌「見個面」創辦人龍海峰表示，4瓶裝100毫升的產品售價，由原本人民幣500元下降至399元，料有助消費者「以更低的價錢，品嘗到更好的白酒」。本地酒商「Caskells」負責人Martin稱，其蘇格蘭威士忌零售價下調一成半至兩成，期望生意額與上月「香港美酒佳餚巡禮」相若，即較去年有約5%至10%增幅。

一連3日在灣仔會展舉行的香港國際美酒展，是政府減烈酒稅後迎來的首個大型交易會。對於烈酒業界預期減酒稅，有助內地酒商借助本港作「跳板」進軍國際，身典「貴州仁懷時間里天邦酒業」董事長的龍海峰認同有關說法，透露公司約3年前已進口本港，現時在澳洲及馬來西亞亦有銷售點，未來計劃向其他東南亞市場及歐美市場擴展。公司今年屬首次參展，他指白酒應隨時代及消費者品味而升級，故其醬香型白酒選用「見個面」命名，期望打破傳統形象，強調白酒「用於社交，拉近關係」的作用，吸引不同年齡層的顧客。

本地酒商「Caskells」提供蘇格蘭威士忌包桶服務，負責人Martin形容，其產品味道更濃郁及豐富。今年第五度參展的他認為，放寬烈酒稅有有助減低中高價的烈酒的零售價，以3000元的烈酒為例，零售價較減稅前便宜一成半至兩成。他指這次政策落實速度快，公司需時計算成本及調整價格；而部分已完稅的產品未能受惠，期望在這個消費旺季能出售剩下存貨。「香港美酒佳餚巡禮」上月於中環舉行，他指經濟逐漸復蘇，加上訪港旅客人數增加，巡禮吸引不少未曾飲用威士忌的顧客，故相信是次參展生意額亦會吸引不少買家。

政府上月刊憲，進口價200元以上烈酒，首200元仍要繳100%稅，200元以上的部分稅率減至10%。「意大利對外貿易委員會」香港及澳門商務專員貝樂絲指，今年有八個意大利品牌參展，相關產品並非涵蓋於是次措施，但她指業界相當雀躍，期望減酒稅成效與2008年港府撤銷葡萄酒稅後一樣，促進更多意大利烈酒貿易。被問到意大利烈酒的零售價及進口量的改變，她指「言之尚早」，待措施實行約一年後會再檢討，期間將繼續推廣，包括與香港調酒協會等合作，宣傳如何使用當地烈酒創作雞尾酒。

至於減稅後會否對其他酒類產品構成競爭，意大利酒商「La Jara」經理Francesco指不會擔心，公司目標客群與烈酒市場不同，其自然釀製的葡萄酒不含化學添加亦是賣點之一。售賣日本清酒的「小西酒造株式會社」，其輸出販賣部長富樫陽介亦認為，放寬烈酒稅不會對清酒銷量構成影響；而公司主打的大吟釀「伊丹諸白」，配襯海鮮或作為餐前酒，適合港人口味，期望今年參展生意額能「翻倍」。

另外，展會期間將舉行約50場活動及會議，當中約5分1活動與烈酒有關。而本周六（9日）將開放指定展區「Wine Fiesta」，予18歲或以上的公眾持票者參與試酒會等活動。

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