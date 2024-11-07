44歲獸醫涉網上公開欠租租客資料違「起底」罪　求情稱非為報復 (15:54)

被告蔡濟明（44歲，報稱獸醫）承認4項在未獲同意下披露個人資料罪。案情顯示，涉案群組名為「香港租霸黑名單」，用戶可以在試算表內填寫租戶的部分個人資料。去年2月，事主Y在該試算表內發現她的個人資料，包括其中英姓名、出生日期、工作及身份證副本等資料。同年9月，被告被捕，警誡下招認在未經同意下披露Y的個人資料。

辯方求情指，被告在南區經營一間獸醫診所，平日會照顧流浪貓狗。Y是被告的租客，承租後第二個月便開始欠租，又破壞單位，欠租4個月後才搬遷。土地審裁處去年頒令Y須賠償租金及維修費共逾10萬元，但被告至今未收到賠款。被告披露Y的個人資料是想提醒其他業主，並非為報復Y，其母親因為被告助她追租而犯案一事感到自責。被告在求情期間一度拭淚。

另外，同案另一女被告黃秋燕為涉案群組的管理員，她否認5項協助及教唆他人在未獲同意下披露個人資料罪，今在東區裁判法院受審。