補習社派人扮社工上門收集資料再推銷課程　警拘三人 (15:50)

警方指，10月1日晚上分別接獲一名60歲及一名50歲的女子報案，指今年8月曾有一名自稱為社工的女子登門，以人口普查為由，要求兩名事主提交個人資料及了解其子女學習情况，其後一名男子先後在9月28日及29日傍晚登門，自稱為區內一間私人教育服務中心職員，再向事主推銷可為其子女提供線上補習課程，並向事主分析子女學習情况，聲稱子女可透過即時通訊應用程式向中心導師查詢功課。兩名事主分別繳付2000元及4500元作為學費。事後兩名事主透過網絡得悉過往曾出現類似手段的騙案，相信自己被騙，所以報案。

深水埗警區重案組第一隊昨日（6日）以「串謀詐騙」罪拘捕一名50歲的本地男子，以及兩名分別21歲及48歲的本地女子。調查顯示，被捕人串謀訛稱為社工，取得事主子女的資料及學習情况，並將資料轉交所屬的私人教育服務中心，以向他們推銷線上補習課程。3名被捕人已獲准保釋候查。