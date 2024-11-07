六旬漢涉刀斬焚宅殺三母女　陪審團開始退庭商議 (11:09)

被告姚委祥（案發時62歲）否認於2021年7月12日凌晨時分謀殺溫菊芳（42歲）、賴夢芯（13歲）及廖淑媛（8歲）；以及同日在大埔美雲樓某單位有意圖危害前述3人的生命而縱火。

綜合庭上證供，女事主溫菊芳為新移民，靠綜緩維生，來港前任職美容業，她2007年及2013年分別與兩名男子誕下女兒賴夢芯及廖淑媛，被告則任職地盤工人，其妻子2019年去世。被告2020年與溫發展成情侶，並搬到涉案單位與三母女同住，二人的戀情遭被告親生女兒反對，女兒質疑溫為騙財。

被告向急症室醫生和錄取口供的警員分別指，案發當日凌晨時分溫因打麻將夜歸，他提出性交要求遭拒絕。及後二人爭執和打架，被告質疑溫外遇，溫揶揄被告「人又老錢又冇」，揚言要找年輕富有的男伴，同時致電他人謊稱被告持刀作勢斬她。被告聞言大怒，遂到廚房取到斬溫，兩名女童「挨咗埋去」，被告因而「唔覺意」傷及她們。

據法醫報告，溫全身有118處刀傷；賴有36處刀傷；廖有6處刀傷，其中4處在頭；3人體內均驗出不同含量的一氧化碳。法醫指3人死因是多處刀傷和吸入火場煙霧，其中單是溫的傷勢和廖體內的一氧化碳含量已足以致命。