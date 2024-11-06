男子涉持刀衝向裁判官還押候訊　官稱被告有自殘傾向須「特別看管」　 (17:49)

被告李政達（32歲，報稱無業）被控於今年11月4日，在九龍城裁判法院8樓第8庭，意圖使王證瑜身體受嚴重傷害，而企圖非法及惡意傷害王證瑜，案件今日首度提堂。有律師代表的被告身穿灰衣灰褲到庭應訊，由至少6名警員看守，法庭書記讀出控罪後，被告以微弱的聲線表示明白。

控方指出，被告上庭前曾被帶到伊利沙伯醫院觀察，醫療報告裁定被告適合出庭，惟醫生視被告有暴力傾向；此外，被告被起訴前在控罪書寫上字句，表示希望「自我了結」。控方稱，客觀事實令人相信被告有自殘傾向，認為被告需接受「特別看管」。裁判官陳志輝終在辯方無保釋申請下，將被告還押至明年1月3日再訊，其間要接受特別看管。散庭後，到庭旁聽的被告家屬哭訴被告的情况，稱他「壓力好大」。