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六旬漢疑斬殺三母女及縱火　法官今引導陪審團 (17:30)

六旬漢疑2021年7月在大埔劏房斬殺女友三母女和縱火一案，高院法官今（6日）引導陪審團時提到，3名事主被發現時疊放在一起，身軀朝天，形容情况「非常奇怪」，若兩名女童只欲保護母親，估計姿勢應是抱著對方。法官並提到，需獨立考慮三母女事發前所說的話和做的事，會否導致一名有一定自控能力的人被激怒而突然失控犯案。陪審團明（7日）退庭商議。

法官張慧玲引導指，謀殺罪須證明事主溫菊芳（42歲）、賴夢芯（13歲）及廖淑媛（8歲）遭被告姚委祥（案發時62歲）非法殺死，而被告案發時必須是頭腦清醒、有正常心智，且有意圖導致他們死亡或身體受嚴重傷害。法官指案中只爭議被告有否殺死事主的意圖，若接納他受激怒而作出涉案行為，則構成誤殺。就縱火一罪，須證明被告有意圖導致單位財產受損害，或無合理理由下罔顧此點。

張官續指，被告警誡下稱案發當日溫菊芳拒絕其性交要求，及後突然致電他人謊稱自己持刀作勢斬她，又揶揄他「人又老錢又冇」，而先前溫曾著被告搬走去和其「痴線女」住。張官提到被告的招認屬混合式供辭，他未必全盤交代事發經過，陪審團需決定被告混淆事實抑或故意撒謊。惟可肯定刀傷和火勢由被告引起，他亦承認欲與溫同歸於盡，被告照理不會承認對自己不利的事項。

另一方面，證供顯示被告喝醉後會當著他人面前責罵3名事主，亦曾追打親生女，但未能證明被告事發前喝酒。若陪審團接納是因女兒不收拾房間而打她，可視被告激進，若是出於女兒提及溫的不是，則被告仍有一定脾氣，不滿時或使用暴力。張官提醒，溫是一名單親母親，與兩名女兒一同被殺死，三母女或許令人同情，有消防員庭上作供時更落淚，但陪審團不應感情用事，而要基於事實裁決。

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