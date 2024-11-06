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許金山涉毒殺妻女重審　控方稱被告利用一氧化碳犯案 (17:29)

中大醫學院麻醉及深切治療學系時任副教授許金山涉毒殺妻女一案，原審裁定謀殺罪成。許金山及後終極上訴得直，案件發還重審，今（6日）於高等法院開審。控方開案陳辭指，疑犯利用一氧化碳犯案，可能以為自己「完美犯罪」，不會被發現。控方表示，許金山未必料到女兒會在車內，陪同母親中毒身亡，但他殺害女兒的罪責，無異於殺害妻子的罪責。

法庭今早抽選陪審員，由3女4男組成陪審團審理。暫委法官祁彥輝表示，許金山原審裁定兩項謀殺罪成，其後上訴得直，獲撤銷定罪。法官指，陪審團可能聽過原審案情，但本案是第二次重審，陪審團不應自行搜尋原審資訊和新聞，應集中審視庭上證據。

控方律政司副刑事檢控專員萬德豪在開案陳辭指，本案悲劇在2015年5月22日發生，死者為許金山的妻子黃秀芬（終年47歲）和次女許儷玲（終年16歲）。下午2時，黃駕駛黃色Mini Cooper座駕外出，黃坐在司機位，次女坐在前排乘客位，控方形容「兩人不知道那是生命最後一程」。

下午2時25分，一名巴士司機見到Mini Cooper停在西貢巴士站。下午3時35分，有途人留意到兩母女在車內低頭，以為兩人正睡覺。至4時15分，該途人見兩母女的姿勢沒有改變，於是報警。警方和救護員到場打破車門，兩母女送院不治。

控方表示，法醫發現兩母女死於一氧化碳中毒，惟涉案Mini Cooper的零件無受損，不是一氧化碳的源頭；不久警方檢取車廂後方的灰色瑜伽球，判斷是泄漏一氧化碳的源頭。控方稱，疑犯可能以為自己犯罪計劃「完美」，不料次女會在車內，陪同母親中毒死亡。控方提及，許金山本身是麻醉科醫生，清楚知道一氧化碳可以致命，亦曾準備化學研究，有途徑取得一氧化碳。聆訊明（7日）續。

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