QS亞洲大學排名北大居首　港大第二　城大躋身前十 (18:07)

QS稱，本港大學在教學資源、研究和國際學生人數提升，令整體排名上升45%。高級副總裁Ben Sowter表示，「留學香港」品牌等措施，吸引全球人才及增加本港國際學生人數，又稱師資及學術合作產出領先世界的研究，令香港重新確立作為全球學術和研究強國地位。

城市大學表示，排名認可城大為全亞洲首1%大學，並指院校在「全球拓展」的三項分項中排名亞洲區第一，「學習經歷」和「研究探索」方面表現同樣出色，城大積極推動國際化教育和學術科研創新發展的成績有目共睹。校方引述校長梅彥昌表示，這次打入亞洲十強，彰顯大學在學術科研方面穩步向前，城大將繼續推動教育，吸引全球人才。

科技大學指，大學會以此作為參考，強調不同排名的評分準則各有不同，從而衍生不同結果，將繼續在教學產研各方面不斷求進。

中文大學表示，校方在「入境交換生」、「國際教員佔比」、「學術聲譽」、「論文篇均引用率」及「國際學生佔比」獲得超過99分，成績理想；將在創新研究及教學精益求精，同時加強與各地高等院校間的協作。

QS世界大學排名的主要指標評分，包括學術聲譽（30%）、僱主聲譽（20%）、教員學生數量比（10%）、國際研究網絡（10%）、論文引用率（10%）及論文篇均引用率（5%）、持博士學位的員工（5%）。