275人涉自編自導自演交通意外詐騙1400萬援助金　11人曾登上巴士「等撞車」 (17:02)

涉及巴士「意外」的個案去年中發生，涉及去年6月一輛凌晨3時由荃灣開往東涌的巴士，當時巴士上有約20人，疑犯駕駛私家車撞向巴士車尾，14名傷者中11人為詐騙集團的成員，當中6人成功獲得共70多萬元的援助金。

社署於今年3月發現一些由私人醫療機構及診所發出的醫療證明文件，有不清晰、錯漏及可疑地方，調查後確認有關人士並無求診，署方隨即聯絡警方及轉介個案。警方調查後發現，詐騙集團會自編自導自演交通意外，多數選擇在較偏靜的道路、人少車少的凌晨時分，部分會假扮躲避貓狗等「自炒」。警方亦發現，部分被捕人本身欠債，因無法還款而被債主威迫參與，充當車上司機或乘客，在指定的時間及地點按指示撞車，再由犯罪集團提供偽造病假紙，成功獲批的援助金會用作還債。

商業罪案調查科（商罪科）高級警司孔慶勳表示，警方調查亦發現，部分個案涉及「真意外、假病假紙」，有被捕人原本僅獲兩日病假，及後透過偽造病假紙，將病假延長，並騙取逾15萬的援助金。她表示，病假紙本身較少防偽特徵，要偽造並非難事，而警方檢獲的偽造病假紙做工粗糙，由疑犯自行修圖，亦會串錯字等。

社署助理署長（社會保障）馬秀貞表示，今次案件由社署職員揭發，強調署方會嚴格審查每名申請人的資料，包括向警方要求書面確認交通意外曾發生、向醫管局或註冊醫生等核實資料，確保傷患由交通意外引致等，日後亦會加強審批及核實資料的程序。