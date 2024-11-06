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大埔梧桐寨村樹木擊斃六旬村代表　地政總署稱事發後才收到承辦商勘察報告 (13:40)

大埔梧桐寨村前年有枯樹塌下部分樹木，擊斃自行鋸樹的村代表丘玉生。本身有樹藝師和監督資格的承辦商職員作供稱，涉事樹木是實木、無腐爛，不會自然倒下，而該棵樹底部被鋸斷，凌空架在另一樹杈，可能壓斷另一棵樹，非正規做法。代表承辦商的大律師陳辭指事主出於好意鋸樹，但行為高危及需要專業資格，該樹沒短期倒塌風險，毋須即時移除，事件屬於意外。

事主丘玉生（終年64歲）於2022年10月28日遭樹木擊中倒地，其頭部嚴重受傷致死。地政總署承辦商東方綠化有限公司（東方綠化）為利害關係方。

地政總署高級地政主任譚偉棠供稱，針對2022年8月及10月收到涉事樹木共三次投訴，東方綠化曾呈交三份勘察報告予署方，但全部都逾時在10月28日提交，超過合約所訂的3個工作天。譚表示有追問東方綠化回應，對方指每年8至9月都是修樹高峰期，加上疫情導致遲交報告。

譚續指，署方對承辦商定期做表現評核報告，會影響日後招標；新罰款機制去年實施，情况有改善。譚又說，移除樹木要有相關資格，一般市民不得自行處理，漁護署或會執法。

事主胞兄庭上提出承辦商指一早交報告予地署，質疑署方在出事後「推哂畀承辦商」，譚否認稱事發後才收到三份報告。

東方綠化項目經理何家健作供指，他兼任分判商龍山樹木及環境建設有限公司的項目經理，他稱收到投訴限於14日內處理，在一個月內繳交報告，他不同意合約指定勘察及交報告在各3個工作天內完成。何解釋疫情及投訴累積以致遲交報告，又指當年處理個案比合約所指的超出近一倍。

研訊證人作供完畢，預料明天（7日）由死因裁判官總結證供及或引導陪審團。

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