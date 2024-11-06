無牌注射透明質酸致皮膚壞死　美容師罪成判囚5個月 (13:32)

被告耿浛洋（報稱美容師，56歲）被指於2017年3月26日，在尖沙嘴加連威老道華暉大廈某室，在並非已註冊、臨時註冊或獲豁免註冊下，對羅玉容施行醫藥治療，而導致她受人身傷害。

暫委裁判官馬嘉忻裁決時指，事主羅玉容作供時沒有迴避提問，屬誠實證人，而且能清楚講出被告在十多厘米外替自己施針，認為事主能辨認施針者的身分。

至於被告的證供，馬官指，被告供稱對案發時的事情「冇任何印象」，事後卻陪到事主到醫院檢查及繳付醫藥費。馬官質疑，若事主的情况跟被告無關，被告應不會陪她到醫院及付醫藥費。馬官拒絕接納被告的證供，認為她曾替事主注射透明質酸，並基於被告在錄影會面承認自己不是醫護人員，以及沒持有相關牌照等因素，裁定被告罪成。

辯方求情指，有兩次案底的被告於內地出生，曾在當地接受美容訓練，2009年移居本港後亦從事相關工作，但本案發生後改任侍應，月入約9千元。辯方亦提到，被告曾於2009年遇上交通意外，導致面部嚴重受傷，因此被告會替自己注射「填充劑」。辯方同意本案案情嚴重，判監無可避免，冀法庭考慮到本案涉及單一事件而寬大處理。馬官稱，考慮到被告的背景、求情，以及事主傷勢等因素，判被告監禁5個月。