陳克勤倡延長香園圍口岸服務時間　鄧炳強：內地當局正積極研究 (13:27)

陳克勤亦問及當局未來會否擴建香園圍口岸。鄧炳強表示，香園圍口岸正式開通約一年多，雖然出入境人數較預期多，但利用設計空間及採取優化措施後，實際上旅客在非繁忙時間的過關時間為數分鐘、高峰期等候時間大部分為15分鐘內，通關以來僅出現4次過關時間逾15分鐘的情况，平均等候時間仍不超30分鐘，認為現階段情况屬可接受，日後會不時檢討是否需要擴建。

議員陳月明關注政府有否計劃引入虹膜技術或提升自助出入境檢查系統，以配合將來或在香園圍實施的「合作查驗、一次放行」通關模式。鄧炳強說，每種識別技術均有其優點及限制，例如患有眼疾的人士無辦法使用虹膜，又說實施「合作查驗、一次放行」的運作細節須經深港政府協商及確認，而兩地正就於新皇崗口岸實施「合作查驗、一次放行」的細節作討論，目前計劃以面容及指紋識別過境人士身分。

另外，目前持有香園圍許可證的跨境私家車，在口岸開放時間結束後，只可使用港珠澳大橋口岸跨境。議員張欣宇問到今年內能否落實讓有關私家車使用其他口岸的安排，鄧炳強表示，運輸及物流局正與內地磋商，據他了解有所進展，將適時公布。

另外，陳克勤亦提出書面質詢，關注當局會否延長落馬洲支線管制站服務時間，並將港鐵東鐵線往來羅湖站及落馬洲的列車班次比例提升至一比一。運輸及物流局局長林世雄回覆指，會視乎需要，適時與內地當局協商延長個別口岸的旅檢通關服務時間，又說目前整體來往羅湖站的乘客量仍較來往落馬洲站的多，故往來羅湖站的列車班次會較頻密，運輸署會與港鐵繼續保持緊密溝通，按乘客出行模式和需要，適時檢視和調整東鐵線列車服務。

林世雄表示，港鐵於9月28日至10月13日期間加強8條鐵路線服務，共增加約950班車，其中東鐵線在早上及晚間時段，來往羅湖或落馬洲站均行駛更頻密的班次。他指出，國慶黃金周至重陽節期間，東鐵線服務可配合乘客需求，其中平日東鐵線在早上8時至10時最繁忙路段，即大圍至九龍塘站的載客量約70100人，而下午5至7時九龍塘至大圍站的載客量約65600人，載客率均約83%；周末或公眾假期期間，乘客出行時間較平日分散，最繁忙時段期間最繁忙路段的載客率約7成，其餘大部分時間的載客率均不超過7成。林世雄又說，港鐵觀察在國慶及重陽節當日，東鐵線人流較多，但整體上運作大致暢順有序。