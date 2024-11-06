陳克勤倡延長開放香園圍口岸　鄧炳強：內地當局正積極研究 (13:27)

陳克勤亦問及當局未來會否擴建香園圍口岸。鄧炳強表示，香園圍口岸正式開通約一年多，雖然出入境人數較預期多，但利用設計空間及採取優化措施後，實際上旅客在非繁忙時間的過關時間為數分鐘、高峰期等候時間大部分為15分鐘內，通關以來僅出現4次過關時間逾15分鐘的情况，平均等候時間仍不超30分鐘，認為現階段情况屬可接受，日後會不時檢討是否需要擴建。

議員陳月明關注政府有否計劃引入虹膜技術或提升自助出入境檢查系統，以配合將來或在香園圍實施的「合作查驗、一次放行」通關模式。鄧炳強說，每種識別技術均有其優點及限制，例如患有眼疾的人士無辦法使用虹膜，又說實施「合作查驗、一次放行」的運作細節須經深港政府協商及確認，而兩地正就於新皇崗口岸實施「合作查驗、一次放行」的細節作討論，目前計劃以面容及指紋識別過境人士身分。

另外，目前持有香園圍許可證的跨境私家車，在口岸開放時間結束後，只可使用港珠澳大橋口岸跨境。議員張欣宇問到今年內能否落實讓有關私家車使用其他口岸的安排，鄧炳強表示，運輸及物流局正與內地磋商，據他了解有所進展，將適時公布。