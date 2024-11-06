羅淑佩：按舉報個案查核公屋戶資產申報成功率增　較署方自行比對更有效率 (11:21)

另外，房委會下月會討論收緊富戶政策，羅淑佩指富戶不一定屬濫用公屋，若要求現有4萬多戶富戶遷離公屋單位，私人市場能否即時配合，指檢視富戶政策焦點應在富戶多繳的租金金額水平。

政府有意分三期重建彩虹邨，料整個重建計劃需時約15年，該邨「打卡勝地」的七色外牆丹鳳樓將首批清拆。羅淑佩指，若重建過程中不清拆彩虹牆，將無法增加單位，但表示明白市民熱愛打卡位，將與建築師團隊認真思考如何讓「彩虹」重現於新彩虹邨。她又形容重建是「一個好好的契機」，讓運輸署透過重新規劃彩虹交匯處，以紓緩擠塞。

對於商戶安排，羅淑佩表示，將建議房委會容許彩虹邨的商戶選擇在新彩虹邨，或搬到用作安置的新美東邨繼續經營，以保留現有彩虹邨的情懷。至於第二、三期重建，羅淑佩指仍處初步構思階段，並解釋由於將來新建的公屋達到40至50層高，必須做好地基勘探及樁柱佈局，在技術上需待居民遷出後實地了解，不能夠單看60多年前的文件。