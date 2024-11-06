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搭棚工土瓜灣墮樓身亡　妻與子女在場拜祭 (13:50)

44歲林姓男工昨午（5日）在土瓜灣一幢工廠大廈頂層拆卸棚架時，懷疑狗臂架鬆脫，連人帶架飛墮簷篷，送院後不治。今早（6日）8時許，事主妻子及其胞弟由工權會職員陪同到葵涌公眾殮房認屍，至約10時40分離開，神情哀傷。

據初步了解，林與3名朋友合伙經營一間搭棚公司，而林已婚，育有一對分別4歲及8歲的子女，屬經濟之柱，負責家庭開支；一家過往在死者母親家中居住，但已申請公屋，今個月已取公屋鎖匙，有待裝修，家屬現徬徨無助。

今午約12時，林妻與兩名子女等親友，一行十多人帶同水果、飯盒等祭品到事發現場拜祭，道士在場進行儀式，林太難忍情緒，一度抽泣，其間眾親友着死者「返嚟囉」，儀式約1時許完成。

林太受訪時指，昨日約下午3時許先後接到朋友及警方通知，指丈夫發生意外入院，於是上網查看即時新聞，得悉事故，「個陣個腦一片空白」，但現階段仍未清楚意外發生的經過，她坦言希望盡快了解事故起因。她指，丈夫與幾名朋友合伙經營搭棚公司近兩年，意外發生後，公司負責人亦有與她聯絡，但由於事發突然，情緒未能平伏，故未有深入了解跟進安排，「都是等遲啲再算，因為宜家自己唔想太多嘢去諗。」

林太指，與丈夫結婚約十年，育有兩名分別4歲及8歲的子女，自己雖有兼職，但過往家庭開支一直由丈夫負責，家中亦有長輩需要供養。她說，丈夫從事棚架工作逾20年，過往有曾透露工作辛苦，「尤其夏天返工返到嚟好似好攰」，但由於需養家，其轉工意願亦低。不過由於丈夫知道自己有兩名子女，故工作時格外小心。她表示一家剛獲取公屋，裝修已付訂金，惟仍未完成裝修，卻發生意外，她指，意外後自己亦要停工，對日後開支感到吃力，「都煩緊未來」。

她直言，兩子女已知悉父親離世，但幼女疑「未知得太清楚」，故未有太大反應，而長子就不開心，昨日在醫院都有哭泣。她讚揚丈夫非常顧家，「逢係放假都會陪我哋，我哋想去邊到，都會安排」。

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文表示，行內常用半身式安全帶，但它不是合適的防墮裝置，「工人跌落嚟個陣或者會整傷條腰」，沒辦法保護工友。她指全港有逾2000個棚架進行工程，故鼓勵勞工處將懸空式飛棚工程當作必須呈報工程，待處方掌握資料，進行巡查。她提到，即使是自己「呢行（棚架）就算是自己接工程，都唔隱定」，所以遺屬正面對經濟困境，而且公司剛成立兩年，儲蓄並不多。她呼籲社會熱心人士可伸出援手，協助家庭渡過難關。

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