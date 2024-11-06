明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

蘋果日報債權人要求押後清盤案待國安案審結　官質疑若不迫切可撤呈請 (11:12)

壹傳媒2021年遭頒令清盤，旗下蘋果日報有限公司被控《港區國安法》串謀勾結外國勢力危害國家安全等罪。兩名債權人今年4月入稟高等法院，要求頒令蘋果日報清盤，案件今（6日）再訊。債權人一方要求將案件押後，待國安法案件審結。聆案官多次質疑押後原因，最終將案件押後至明年2月2日。

遭呈請清盤的是蘋果日報有限公司，兩名債權人分別為陳漢榮及楊于澄。債權人一方甫開庭指，僱員補償援助基金管理局已向約600名蘋果前員工，支付近100萬元賠償，債權人不要求法庭頒發清盤令，冀法庭押後處理。聆案官何展鵬質疑為何押後，指債權人無迫切需要，可以撤回清盤呈請。

債權人遂指，壹傳媒創辦人黎智英和蘋果公司的刑事案件本月20日續審，暫時預留30日審期，蘋果公司的資產已被凍結，本案「某程度上」取決於審訊結果。聆案官聽畢質疑，就算黎智英案正在審訊，只影響清盤人，不影響本案。債權人回應，公司資產全被凍結，無法進行一般清盤程序，因此要求本案押後至刑事審訊之後。

今早甫開庭發生小插曲，兩名男子一度坐在大律師席。聆案官問及其中一人的身分，男子黃國民（音譯）表示自己是蘋果公司代表，獲授權出席聆訊，但不是公司董事。聆案官遂指，黃不得坐在大律師席，吩咐黃坐在證人台。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 蘋果日報

上 / 下一篇新聞