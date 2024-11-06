蘋果日報債權人要求押後清盤案待國安案審結　官質疑若不迫切可撤呈請 (11:12)

遭呈請清盤的是蘋果日報有限公司，兩名債權人分別為陳漢榮及楊于澄。債權人一方甫開庭指，僱員補償援助基金管理局已向約600名蘋果前員工，支付近100萬元賠償，債權人不要求法庭頒發清盤令，冀法庭押後處理。聆案官何展鵬質疑為何押後，指債權人無迫切需要，可以撤回清盤呈請。

債權人遂指，壹傳媒創辦人黎智英和蘋果公司的刑事案件本月20日續審，暫時預留30日審期，蘋果公司的資產已被凍結，本案「某程度上」取決於審訊結果。聆案官聽畢質疑，就算黎智英案正在審訊，只影響清盤人，不影響本案。債權人回應，公司資產全被凍結，無法進行一般清盤程序，因此要求本案押後至刑事審訊之後。

今早甫開庭發生小插曲，兩名男子一度坐在大律師席。聆案官問及其中一人的身分，男子黃國民（音譯）表示自己是蘋果公司代表，獲授權出席聆訊，但不是公司董事。聆案官遂指，黃不得坐在大律師席，吩咐黃坐在證人台。