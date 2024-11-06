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2024年11月6日星期三
八旬翁疑清潔冷氣機底架墮樓亡 親友到殮房認屍
(11:03)
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82歲姓梁老翁昨日（5日）在葵涌新葵芳花園寓所打開窗門清潔冷氣機底架時失足墮樓身亡。事主男親友今早（6日）抵達葵涌公眾殮房辦理認屍手續，至10時許完成手續後黯然離去。
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