8人涉「彈票黨」詐騙被捕　警搜查期間檢太空油大麻花等 (22:58)

西九龍總區科技及財富罪案組高級督察戴雄表示，涉案人士於網上平台物色有意放售二手名牌手袋或電子器材的賣家，謊稱自己有興趣購買該些產品。當雙方達成買賣協議，騙徒便存入無法兌現的空頭支票，再相約賣家交收貨品，之後更聲稱存多了錢，要求賣家退還差額。據警方初步調查，上述集團涉及逾70宗案件，每名事主損失幾百至幾萬元不等，實際數字有待調查及點算。

警方昨起展開拘捕行動，成功拘捕5男3女，年齡介乎16至48歲，分別報稱廚師、美甲師、學生及無業，大部分被捕人有三合會背景。行動中，警方檢獲大量電子產品，包括電話及手提電腦，內有大量騙徒及事主對話。警方亦起回部分失物，包括名貴手袋、手表、珠寶等。警方搜查涉案「詐騙中心」期間，發現大量毒品，包括冰毒、大麻花、太空油等，亦發現一些毒品包裝工具，包括電子磅、包裝袋等。該8名男女涉嫌串謀詐騙、洗黑錢、販運危險藥物及管有第一部毒藥等被捕。

警方提醒，市民網上購物應選擇信譽良好及官方網頁，了解銷售廣告價格有無失實或提供過低折扣，如有懷疑可致電18222或透過「防騙視伏器」檢查。警方亦提醒，太空油是毒犯推出巧立名目的毒品，太空油雖然貌似電子煙油，但除含有第一部毒藥「依托咪酯」，亦可能混入其他毒品，包括大麻、冰毒、K仔等；警方強調，非法售賣或管有太空油屬刑事罪行，一經定罪，最高可處罰款10萬元及監禁兩年。