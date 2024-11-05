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法院持刀襲擊裁判官案　32歲男被控企圖傷人明提堂 (20:39)

九龍城裁判法院昨早發生企圖襲擊裁判官事件，一名32歲姓李男子懷疑不服其定罪判決，昨早於庭上旁聽期間，突然持刀衝向裁判官王證瑜，遭警員制服，當場被捕。該名男子已被暫控一項「企圖傷人」罪。案件明日（6日）將於九龍城裁判法院提堂。

事件中，裁判官王證瑜沒有受傷，3名警員受輕傷。警方在疑犯身上搜出4把刀、兩樽含易燃成分液體等。據悉裁判官王證瑜曾判處事主非禮罪成，事主上訴至高院被駁回，正等候高院批准上訴至終審法院的上訴許可；有人疑不滿裁決而犯案。司法機構嚴厲譴責任何試圖向法官和司法人員施襲的行為，今日起於裁判法院大樓逐步實施安檢。

本報記者今日親身到九龍城、觀塘、沙田和粉嶺裁判法院觀察，發現九龍城裁判法院有加強安檢，但另外3個裁判法院並無實施安檢，入庭旁聽的市民毋須接受檢查，可以自由出入。

本報向司法機構查詢，會否統一在所有裁判法院設安檢。司法機構回覆指，會按其他裁判法院大樓的個別情况，因應人手及器材的調配，適切調配內部資源，並預計約三數個月內陸續實施或加強安檢的安排。司法機構又指，九龍城法院現已增加保安人手，檢查進入法庭樓層的法庭使用者的隨身物品；法庭使用者接受保安檢查，防止違規物品被帶進法庭樓層，例如刀、剪刀和液體等。

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