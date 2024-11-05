議員關注如何提交「旅遊熱點」建議　卓永興籲業界直接反映 (19:34)

議員梁文廣關注工作組如何設計工作機制和收集意見。旅遊界議員姚柏良則指該工作組由官員主導，關注有否空間讓業界、專業人士提出建議。卓永興表示，工作組最初會在內部溝通，民政事務總署長同屬工作組成員，將由他們提出區內有特色的旅遊熱點，另外旅遊事務處及旅發局亦會收集現有旅遊熱點或有機會發展為旅遊熱點的資料，會按情况諮詢地區。卓永興又指，工作組會聯絡業界了解意見，業界亦可直接向旅遊事務處和文體旅局提交意見，工作組會吸納意見到內部討論。

《施政報告》另提出積極發展賽馬旅遊。新思維狄志遠指對賽馬旅遊有「好大保留」，因屬賭博活動，反對放寬進入馬場年齡限制。文體旅局長楊潤雄解釋，馬會舉辦的世界一級大賽能吸引外地旅客，他們亦是賽馬旅遊的目標客群，「與吸引本地人使用（馬場）是兩碼子事」。至於是否下調進入馬場的年齡，楊指仍未作深入討論，但強調「在有規矩、合法之下做宣傳」。選委界議員陳紹雄和陸頌雄隨後均發言支持發展賽馬旅遊，稱相信政府應有辦法避免小童接觸到涉賽馬賭博的設施、信息。