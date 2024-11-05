男警酒店盜竊停職後再犯囚15個月　求情稱曾被「起底」感壓力 (18:16)

辯方求情指，被告許浩誠（31歲）於2012年加入警隊，因警務工作和朋友疏遠，加上處理社會事件時被網民「起底」，承受壓力。辯方透露，被告的銀行存款接近150萬元，不必盜竊財物，他僅在抑鬱情緒和適應障礙下犯案。署理主任裁判官張志偉表示，根據精神科和心理報告，被告病况和案無關，犯案僅出於貪念。被告分別牽涉當值盜竊案和酒店盜竊案，張官判總刑期15個月。

首案的案情指，大埔洞梓路2022年12月發生爆竊案，男戶主被掠去珠寶，被告是其中一名接報到場的警員。至2023年3月，上水金翠路發生爆竊案，女戶主點算發現現金和珠寶被盜，於是報案。被告和其他警員到場調查後，戶主發現iPad亦不翼而飛，透過「Find my iPhone」發現iPad位於粉嶺華明路一間餐廳，即被告寓所的100米範圍內。

其後，清潔工發現涉案iPad遺留在粉嶺昌盛苑平台。警方在被告寓所搜出屬於物主的頸鏈、手鏈、平板電腦和iPhone手機。

次案的案情指，事主今年7月21日在酒店登記入住，其後發現背囊被盜走。警方翻查閉路電視，發現被告取走背囊後離開。被告不久到警署報案，聲稱自己拾獲背囊，惟背囊內的平板電腦和充電線等不知所蹤。