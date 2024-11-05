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27歲廚房工涉電話騙案助收款認企圖洗黑錢　加刑至入獄兩年五個月 (17:14)

七旬女事主去年接到騙徒來電，誤信對方是其幼子及被拘捕，需要金錢保釋，她情急之下交出6萬元，對方其後重施故技索款12萬元。案發時27歲的廚房工人涉嫌到場收取款項，被控各一項串謀詐騙及屬交替控罪的企圖洗黑錢罪，他今（5日）在區院（移師至西九龍法院）承認企圖洗黑錢罪，法官批准控方申請加刑三分之一，判處被告入獄2年5個月。

被告周俊發（現年29歲）報稱廚房工人。屯門警區刑事調查隊第四隊高級督察郭文煒於判刑後作案情簡報，指因應詐騙及洗黑錢案件上升，控方根據《有組織及嚴重罪行條例》向法庭申請加刑，以增強阻嚇力，獲暫委法官黃雅茵批准。郭提醒市民若接到陌生來電聲稱是親友並索取金錢，應保持警覺和核實內容，另切勿因一時貪念協助騙徒收受贓款，否則招致法律後果。

案情指，去年7月4日，身分不詳的男子A致電73歲的李姓女事主，A稱呼李為「媽咪」及表示是其幼子。同月8日，A致電李稱他因與人爭執而被捕，需要10萬元保釋金。李說她只有6萬元，並按A的指示將現金交予A的朋友。不足一個小時，李再收到A的來電稱不夠律師費及索款12萬元，她說銀行已關門，周一才可給予款項。同日李與家人見面及揭發騙局，報警處理。

同月10日，A又要求李準備12萬元，李答應A，並且通知警方。警方安排監控行動，在李與被告交收道具現金後，拘捕被告。

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