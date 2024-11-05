土瓜灣棚架工墮樓亡 (15:36)

報案人陳先生表示，今午大約2時05分步出大廈用膳時，突聽到「嘭」一聲，見到有人在棚架接近頂部連同狗臂架及兩枝竹枝墮下，男子「頭落地」，倒卧簷蓬位置，自己即時報案，消防員到場升雲梯花約15分鐘救出事主。他說事主年約40多歲，身型健壯，被救出時昏迷、沒有反應，亦頭破血流、手疑似開創性骨折，需用心外壓機救援，當時不覺他身上有配戴安全帶及頭盔，未知是否在救援時被除下，及後有工友到地下了解及接受警員查問。

工權會總幹事蕭倩文到場了解，據其了解，事主在11樓位置安裝狗臂架，疑因狗臂架「唔穩陣」而墮下。蕭倩文引述目擊者稱，不見事主配戴安全帽，暫未知身上有否配戴安全帶，惟蕭強調，即使有配戴安全帶，亦要扣在救生繩等穩固位置。她稱近期不時發生棚架相關意外，如上月中有工人在何文田拆棚時墮斃，過去12年有21宗棚架相關死亡意外，即使政府最近修訂指引，惟業界仍使用爬山繩等不安全安全帶，或沒把安全帶扣在救生繩，仍然十分危險。