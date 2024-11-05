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六旬漢涉斬殺三母女後縱火　控方指被告案發時仍能清楚回應顯示清醒所為 (14:38)

六旬漢疑在大埔劏房斬殺女友三母女和縱火一案，今（5日）在高院續審。控方指3名事主被發現時疊放在一起，火場無其他人，故必然是被告所為，亦顯示他案發時無失控，更想出和執行一個整理事主身體的方法。此外，被告警誡下表示事發時女友和其幼女均有求饒，他回應「冇用㗎，我已經斬緊你」，可見他頭腦能運作，並迅速回應。控方力陳被告自主謀劃殺害3人。

控方結案陳辭指，案中有多處證據證明被告姚委祥（案發時62歲）就事發經過撒謊，例如他曾表示無意圖傷害事主溫菊芳（42歲）、賴夢芯（13歲）及廖淑媛（8歲），不知起火原因，惟警誡下又指欲與溫同歸於儘，能回答火以打火機點燃。當日有份到場救火的消防員供稱，移開木板後看到3名事主疊放在一起，控方指3人在起火前已遭被告斬傷，無可能自行搬移木板和疊在彼此身上，必然是被告所為。

控方續指，被告向醫生表示與溫因「偷食」而與對方爭執和打架，兩名女童擋在溫前；警誡下，被告卻指溫當日因打麻將夜歸，曾要求性交被溫拒絕，溫隨後致電友人說被告持刀作勢斬她，而被告當時根本無持刀，溫又說「我斬你就快啲」。控方指被告說法前後不一之餘，兩者亦存在固有不可能性，溫的外甥子提到，曾目睹被告威脅溫說「如果分手就斬死你」，溫無理由事發時仍出言挑釁。

控方提到雖然被告事發後一度表現激動，但不代表他事發時必然失控，加上鄰居均聽到單位傳出間斷的打擊聲，可推論襲擊非一氣呵成，被告期間有充分機會思考和與溫對話。就一名理性的人會否作出涉案行為，控方認為被告容易發怒，他常責罵3名事主，甚至曾追打當年已38歲的親生女。控方邀請邀請陪審團拋開對溫的觀感，裁定被告謀殺3名事主。

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