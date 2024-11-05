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村代表鋸枯樹遭壓斃　樹藝師兩度勘察判斷樹木已死及高風險 (14:22)

大埔梧桐寨村有枯樹塌下部分樹木，壓斃自行鋸樹的村代表丘玉生。死因研訊今（5日）續，曾兩度勘察涉事樹木的樹藝師供稱，於事前判斷該樹屬於死樹及高風險，建議移除該樹並呈交予地政處；她指死樹未必倒下但會掉落樹枝，如非即時移除的樹木，亦會建議4周內移除及圍封路面，但移除工作不是由她負責。法醫指出，事主致命頭傷由鈍物導致，和跌下來的樹木脗合。

事主丘玉生（終年64歲）於2022年10月28日遭樹木擊中倒地不治。地政總署承辦商東方綠化有限公司為利害關係方。

任職龍山樹木及環境建設有限公司的樹藝師譚梓潼作供指，其公司由東方綠化有限公司外判。譚引述樹木檢測報告指，2022年8月經政府1823熱線轉介，收到姓丘男子對涉事樹木的投訴，數日後譚到場勘察發現「成棵樹都係死」，該樹沒傾斜，樹腳無腐爛，但樹幹甩皮，樹枝死亡，樹的結構差、風險高，遂建議把樹移除。報告提及，現場有房屋及有人經過。

研訊主任關注，譚及其同事分別於10月16日及18日就接到的投訴前往勘察，譚的同事相隔兩天後在報告額外提到該樹長有木耳菇菌，樹幹亦有風險掉落，譚回應指不同樹藝師的觀察有分別，菇菌不影響樹的結構，她只認為幼身樹枝有機會跌下。譚同意其同事認為，該樹樹幹長遠可能掉落，故非建議即時移除。 

那打素醫院急症科醫生陳忠勇作供指，事發當日下午3時半，事主被樹木擊中頭部受傷後沒有維生指數，3時58分送抵醫院，惟情况嚴重，毋需急救，3分鐘後證實死亡。法醫林百通供稱，事主頭部裂傷，頭顱出現粉碎性骨折，腦膜受損，並有大範圍蛛網膜下出血，他的臉、頸、胸、肩及手臂擦傷。林解釋事主頭傷甚為嚴重，而他患心臟動脈粥樣硬化沒列為死因。

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