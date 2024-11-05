勞聯調查指三成半受訪打工仔凍薪　質疑輸入外勞減僱主加薪意欲 (14:20)

勞聯於今年8月的「薪酬趨勢及期望調查」訪問逾1123名來自不同行業的僱員，當中服務業佔逾兩成，為調查中比例最多，其次為機電業及飲食業。調查顯示有63%受訪者今年獲加薪，勞聯認為數據反映受訪者普遍受惠於疫後社會復常，經濟改善而加薪。不過，調查亦顯示有66.6%及47.8%受訪者認為，即使經過今年薪酬調整，仍需縮減開支，以及需加班或另覓兼職以賺取額外收入。勞聯副主席譚金蓮指，結果反映市民面對港鐵等交通工具加價、日用品價錢不變但份量縮減的「縮水式通脹」的情況，即使獲加薪仍要面對生活壓力。譚建議僱主來年加薪5.5%，讓市民能應付日常基本開支。

政府去年推出補充勞工計劃，今年9月再放寬26個工種，讓企業輸入外勞。勞聯主席林振昇認為，招聘外勞間接令凍薪情況出現，因聘請外勞薪金只需符合行業中位數，成本較低，僱主難有強烈誘因聘請本地勞工。林建議，勞工處在批核僱主聘請外勞申請時需更嚴謹，如核實僱主聘請外勞的原因，以及有否足夠的本地招聘，以確保僱主是否有必要聘請外勞。

香港機電業工會聯合會成員涵蓋建造業及機電業，該會主席張永豪亦表示，近年私人市場因資金流及需求的問題，建樓的速度「拖慢咗」，建造業工人變相工作量減少。再者政府近年輸入外勞，令前線工人與僱主的議價能力降低。但張續稱，隨著本地基建相繼「上馬」落成，例如北部都會區及部分新醫院，相信行業將需要大量基建人才，期望企業可因應需求，上調僱員薪金。