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水務署再解東涌停水12小時　稱「學咗一課」 (11:29)

大嶼山翔東路近小蠔灣濾水廠對開一條食水管滲漏，需緊急維修，東涌一帶暫停食水供應12小時，約12萬人受影響，其間水務署四度推遲恢復供水時間。有區議員質疑署方在評估有失誤及信息發放混亂，水務署長黃恩諾今（5日）早在港台節目《千禧年代》上指，是次水管較深以致工程複雜，但坦言「學咗一課」，以後會多加留意。他又認為，日後會加強主幹管雖有定期檢測，但打算未來兩三年內，在主幹水管安裝傳感器，以及實時化分配管網的流量計，以更快速應對突發情况。

是次事故波及多條東涌屋苑屋邨，有離島區區議員曾質疑署方信息發放混亂。黃恩諾指情况較特殊，因滲漏通常都在頂部及喉管兩則，惟是次出現在底部，而且有多個漏點，指喉管達4米深，須在底部燒焊逐處填補漏洞，工序較難。黃早前指不認為事故與喉管老化有關，他今日再解釋指該喉管僅用27年，但一般喉管可用60年，因此涉事喉管相對「年輕」，正循物料、周遭環境等方向調查，「雖然是鋼製，但生產過程（物料分布）可能不平均。」

對於東涌一帶前日晚上10時停水，署方當晚8時才通知。黃指，因前日中午水管滲漏惡化，署方需時評估，但已請民政署發放通告，未見居民排隊取水，而且因水管較深，工程至昨早6時才完成，並需沖洗喉管以確保水質。他表示，主幹水管是把食水輸送到東涌配水庫，再輸進支水管，該配水庫亦沒有其他入水位，又指土拓署正在建新配水庫，署方會研究如何連結現有輸水網絡，以便日後緊急調配。

水務署正逐步設立「智管網」，把食水供應管網分成約2400個獨立監測區域和水壓管理區域，以監測食水分配管網用水流失的情況。黃恩諾指，涉事水管因是主幹管，並非智管網範圍，「就像一棵樹，樹葉是分配管網（智管網），樹枝是主幹管」。黃又稱，今至至今有25宗爆水管事故，而去年同期28宗，認為個案數目沒有特別上升。

離島區議員葉培基指，部分屋苑反映至昨日下午才恢復供水，今日才大致恢復正常。對於署方應變效率，葉說，這是東通首次面對大規模停水，對區議員及關愛隊都是個考驗。從居民角度，供水時間變化是主要關注點，「說到8至10點（才恢復供水）開始有啲擔心，因為要煮飯」。他又指，會擔心其他水管情況，因畢竟東涌未來人口多，影響牽涉情況都比較多。

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