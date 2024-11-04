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法院持刀襲擊案　司法機構：裁判法院大樓明起逐步實施安檢 (19:57)

一名有精神病記錄及刑事案底的男子，今早疑企圖於九龍城裁判法院用利刀襲擊裁判官王證瑜。事件中3名警員輕傷，涉案32歲男子被控一項企圖傷人罪，他情緒不穩，目前留醫。司法機構指，經檢視裁判法院大樓的保安安排，明天開始會逐步實施安檢，增加保安人手，並與警方保持聯絡，加強巡邏及其他保安措施，以保障法官和司法人員及其他法庭使用者的安全。

司法機構指，今早在九龍城裁判法院發生持刀企圖襲擊事件，一名男子被在場警員制伏，事件中沒有司法人員或法院職員受傷。警方已拘捕該名男子並跟進調查。司法機構嚴厲譴責任何試圖向法官和司法人員施襲的行為，相關行為是公然挑戰法治，罔顧法紀，並對法官和司法人員以至所有法庭使用者的安全構成嚴重威脅。司法機構強調，法官和司法人員一直根據司法誓言，履行其憲制責任，即以無懼、無偏、無私、無欺的精神，維護法制，主持正義。他們審理每宗案件時，均獨立和專業地按照法律和法律原則作出判決。如對判決或判刑不滿意，有上訴機制處理。

香港大律師公會強烈譴責事件，指法官及司法人員須在不受任何干涉的情況下履行其職責，任何對法官及司法人員作出威脅或使用武力的行為，尤其當其目的為向法官及司法人員作出恐嚇、施加壓力、或因不滿法官司法決定而作出報復的行為，均嚴重衝擊司法獨立及司法系統的運作，損害香港法治。

相關字詞﹕司法機構

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