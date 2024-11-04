何永賢：為簡樸房設起始租金或影響供應　料公營房屋充足可限制租金上調 (18:11)

新民黨李梓敬關注劏房業主需額外負擔改建費用，何永賢指，根據調研，11萬的劏房戶中，面積少於8平方米的約佔26%，少於1成不設窗戶或樓底低於兩米三，故大部分單位均不需作出大改動。至於有業主懷疑為提早改建單位迫遷劏房戶，何永賢指，業主受劏房租務條例規管，租客可享「2+2」共4年的租客租住權保障，如發現違規情況，可聯絡估價署、社區客廳社工跟進。

何永賢又指，未來10年將興建30.8萬個公營房屋單位，未來5年總體公營房屋供應量將達18.9萬伙，較本屆政府上任時的5年期，大幅增加約8成。而過去兩年，公屋平均輪候時間下降大約半年，由高峰的6.1年下降至5.5年。另外，首批「簡約公屋」項目約1.79萬個單位於去年底起陸續動工，何預料位於元朗攸壆路約2100個單位可如期於明年一月落成入伙。

《施政報告》另提出，為支持青年購買資助出售單位， 由下一期起申請購買居屋單位的40歲以下白表青年家庭及一人申請者，將獲分派多一個抽籤號碼。工聯會吳秋北於會上關注措施成效，何永賢指，按2023年居屋統計，估算多一個號碼後青年家庭中籤機率將增加40%，既是青年家庭又連續兩次向隅則增60%，認為能大大增加青年置業機會。