大提琴導師認詐騙家長賺6000元差價　還押候判 (17:05)

被告何嘉洋（30歲）報稱私人大提琴導師。辯方求情稱被告是樂團樂手，他出生於小康之家，不過後來家道中落；案發前被告與相愛10年的女友計劃結婚，惟對方出軌並指與第三者的前程更好，被告受到刺激才詐騙學生家長，冀藉此賺錢，望法庭考慮涉款不多而輕判。鄭官指出，被告身為老師教小朋友奏大提琴，以及協助學生及其家人買琴，「人哋信你先買呢個大提琴」，被告行為屬於違反誠信。

案情指，於2023年7月至8月期間，被告建議一名學生家長替兒子購買新的大提琴在音樂考試中使用，他表示可以在俊文樂器貿易有限公司（俊文樂器）取得折扣優惠。被告陪同該名家長前往俊文樂器購買大提琴，他訛稱大提琴折後售價為24,300元，並代付款項。廉署接獲貪污投訴後展開調查，發現俊文樂器只以18,000元將售出大提琴予被告。被告從沒向該名家長透露購買大提琴的實際金額，以及其後再轉售賺取差價的安排。