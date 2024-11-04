明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

大提琴導師認詐騙家長賺6000元差價　還押候判 (17:05)

一名私人大提琴導師陪同學生家長購買大提琴期間，涉嫌隱瞞真實折扣和價錢，從中賺取差價詐騙逾6000元，早前遭廉政公署落案起訴。涉案導師今（4日）在西九龍裁判法院承認一項欺詐罪，辯方求情指被告發現女友與專業人士出軌，才欲犯案謀利，署理主任裁判官鄭念慈指家長信任被告，並批評被告卻違反誠信，案件押後至11月18日判刑，其間為被告索取社會服務令報告。

被告何嘉洋（30歲）報稱私人大提琴導師。辯方求情稱被告是樂團樂手，他出生於小康之家，不過後來家道中落；案發前被告與相愛10年的女友計劃結婚，惟對方出軌並指與第三者的前程更好，被告受到刺激才詐騙學生家長，冀藉此賺錢，望法庭考慮涉款不多而輕判。鄭官指出，被告身為老師教小朋友奏大提琴，以及協助學生及其家人買琴，「人哋信你先買呢個大提琴」，被告行為屬於違反誠信。

案情指，於2023年7月至8月期間，被告建議一名學生家長替兒子購買新的大提琴在音樂考試中使用，他表示可以在俊文樂器貿易有限公司（俊文樂器）取得折扣優惠。被告陪同該名家長前往俊文樂器購買大提琴，他訛稱大提琴折後售價為24,300元，並代付款項。廉署接獲貪污投訴後展開調查，發現俊文樂器只以18,000元將售出大提琴予被告。被告從沒向該名家長透露購買大提琴的實際金額，以及其後再轉售賺取差價的安排。

相關字詞﹕編輯推介 法庭

上 / 下一篇新聞