明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

香港故宮與凡爾賽宮聯合主辦展覽　近150件珍品12月起展出 (16:38)

香港故宮文化博物館將於今年12月18日至明年5月4日推出特別展覽「當紫禁城遇上凡爾賽宮——十七、十八世紀中法文化交流」，展覽由香港故宮、故宮博物院及法國凡爾賽宮聯合主辦，是香港首次同場展出來自故宮及凡爾賽宮近150件珍品，呈現17世紀下半葉至18世紀百多年間，中法宮廷在文化、藝術、科技等領域互相啟發及交流的歷史。

展覽共有4個單元，分別聚焦於紫禁城和凡爾賽宮的關鍵人物及空間、科學與外交、工藝互鑒與創新，以及藝術與思想交流。展品包括9件中國國家一級文物，以及法國凡爾賽宮珍貴館藏和一些近年來的新收藏，種類多元，包括大型宮廷肖像、瓷器、玻璃器、琺瑯器與紡織品等工藝精品，亦涵蓋書籍、科技儀器及醫藥品等。

其中一個重點展品為故宮博物院館藏的乾隆款畫琺瑯菊花紋壺（1783年），花紋極具中式風格，壺底有法國知名工匠「coteau」署名，證實原為法國製作；另一重點展品是凡爾賽宮近年收藏的花鳥紋銀壺（約1680年），是廣東為海外市場製作，後為暹羅（現為泰國）使節進獻給路易十四的外交禮物。

展覽將於12月18日在博物館展廳9正式開放參觀，成人門票為150元、特惠門票75元；購買全館通行門票者，可於同日參觀博物館展廳8的「中華文明溯源」特別展覽，成人門票為180元、特惠門票為90元。

相關字詞﹕編輯推介 故宮 凡爾賽宮

上 / 下一篇新聞