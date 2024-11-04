香港故宮與凡爾賽宮聯合主辦展覽　近150件珍品12月起展出 (16:38)

展覽共有4個單元，分別聚焦於紫禁城和凡爾賽宮的關鍵人物及空間、科學與外交、工藝互鑒與創新，以及藝術與思想交流。展品包括9件中國國家一級文物，以及法國凡爾賽宮珍貴館藏和一些近年來的新收藏，種類多元，包括大型宮廷肖像、瓷器、玻璃器、琺瑯器與紡織品等工藝精品，亦涵蓋書籍、科技儀器及醫藥品等。

其中一個重點展品為故宮博物院館藏的乾隆款畫琺瑯菊花紋壺（1783年），花紋極具中式風格，壺底有法國知名工匠「coteau」署名，證實原為法國製作；另一重點展品是凡爾賽宮近年收藏的花鳥紋銀壺（約1680年），是廣東為海外市場製作，後為暹羅（現為泰國）使節進獻給路易十四的外交禮物。

展覽將於12月18日在博物館展廳9正式開放參觀，成人門票為150元、特惠門票75元；購買全館通行門票者，可於同日參觀博物館展廳8的「中華文明溯源」特別展覽，成人門票為180元、特惠門票為90元。