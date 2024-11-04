黃偉綸林世雄會見大灣區低空經濟聯盟 政府工作組本月召開首次會議 (16:03)

黃偉綸在其FB專頁發帖文，指他聯同運輸及物流局局長林世雄、常任秘書長陳美寶等會見聯盟成員，指低空飛行活動可廣泛應用在不同領域，可用於救援、測量、物流、運輸等，亦可帶動通訊科技、人工智能和數字產業等發展。他表示《施政報告》提出成立發展低空經濟工作組，制訂發展策略和跨部門行動計劃，會先以應用項目為起動，設定特定應用場地推動項目，並制訂法規及建設體系，研究部署基礎設備和網絡。

黃又指會上聯盟成員提出建議包括提速推進試點項目、完善法規、促進跨境航線、規劃基礎建設、完善網絡建設等方面。他認同發展低空經濟必須具前瞻性，站位要高、望得要遠，也要站得穩，政府會以探索精神一步一步地去做，善用市場和學界力量，以及加強與內地方面合作，共同推動低空經濟發展。

他感謝聯盟會長葛珮帆議員牽頭，組織來自不同專業背景的相關機構和企業代表出席今次會議，成員給予政府很多寶貴的意見，為日後制訂政策時提供很好的參考。