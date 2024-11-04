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六旬漢涉斬殺三母女及縱火　被告女兒曾質疑事主想騙財 (15:43)

六旬漢疑因比他小二十歲的女友外遇，2021年7月在大埔劏房斬殺三母女和縱火一案，今（4日）在高院續審。辯方證人、被告女兒供稱，被告認識涉案女事主後，銀行戶口常有不尋常交易紀錄，被告其後更要求她搬出與已過世母親共同擁有的單位，打算與女友遷入。她曾勸説「個女人」是想騙財，不要再與對方接觸。辯方展示被告其中一個銀行戶口的交易紀錄，顯示2020年1月至2021年7月間，被告提取逾42萬元。

控方已舉證完畢，被告姚委祥（案發時62歲）選擇不作供，辯方傳召被告女兒姚鳳雲作供。姚稱其父母共同擁有一個大埔居屋單位，母親2019年1月因病去世，只剩她與被告居住，被告「望落唔開心，每日返到嚟都覺得悶」。姚指被告有至少3個銀行戶口，積蓄約百萬元，被告與她、胞弟及3名孫子的關係良好，至2020年6月搬走。

姚稱此前她曾聽到被告與他人通話，語氣與平日不同，內容有關打麻將。她問被告「係咪識咗其他人？」又指「喺嗰度識都唔會係好人」。翌月她見到被告時問「係咪同個女人一齊住？」，被告發怒説不要理他。直至10月姚留意到被告其中一個戶口有10萬元提款，被告稱「攞咗嚟結婚做禮金，同個女人結婚」。

姚憶述被告2020年12月一度回家暫住幾天，稱與「個女人」不合，又説借了很多錢給對方，不知能否追回。姚勸説「個女人係呃你錢」，惟被告後來又搬走，稱「個女人有300萬喺內地，唔需要呃錢」，但因疫情未能將錢轉到香港。姚提到被告2021年初曾怪責她遲到和不收拾物品，而分別用衣架和掃把打她，此後她甚少聯絡被告。事發前3至4個月，二人在母親的骨灰上位儀式再見，被告著她搬走，稱要與該女子遷入。

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