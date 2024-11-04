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MIRROR演唱會事故︳專家稱懸吊屏幕鋼索抗斷強度不達標質素低　安全系數「絕不足夠」 (15:39)

MIRROR演唱會墮屏案今（4日）在區域法院踏入第14日審訊，受康文署委聘調查事件的學者林超雄供稱，在演唱會中用以懸吊LED屏幕的鋼索安全系數為4.2，「遠低於任何懸掛系統的安全標準」，加上演唱會用到的護繩器運作時損毁鋼索，降低鋼索抗疲勞能力等，終導致意外發生。林稱，若主辦方更換及調整鋼索等，可避免事故發生。林超雄今日作供完畢，法官在辯方不作中段陳辭下，裁定所有控罪表證成立，眾被告需要答辯。

3名被告為項目經理吳凱瑩、林志華及梁耀祖。控方專家證人林超雄供稱，2022年7月31日、事故發生後數天，他首次到紅館實地檢查，其間檢視涉案LED屏幕及懸吊屏幕的鋼索，之後又在實驗室檢視有關鋼索等。談及事故成因，林指出，演唱會用到的每條LED懸吊鋼索抗斷強度為1100公斤，強度比市面上用到鋼索低，亦低於「國家標準」1185公斤，形容有關鋼索質素低（inferior）。

林超雄又稱，每組涉事LED屏幕約重520公斤，由兩條鋼索承托，假設每條鋼索平均分擔屏幕重量，即承受260公斤，每條鋼索的安全系數為4.2（以每條鋼索的1100公斤抗斷強度，除以每條鋼索承擔的260公斤重量算出）。林指出，若有人會在懸掛物下活動，有關懸掛物鋼索的安全系數應為10，直言涉案鋼索的安全系數「definitely not adequate（絕對不足夠）」。

此外，林超雄提到，涉案演唱會用到的護繩器運作時，損毀懸吊LED屏幕的鋼索，降低鋼索的抗疲勞能力；用以栓緊LED屏幕金屬架的吊環螺栓亦失效，最終導致事故發生。林稱，倘若主辦方更換及調整鋼索等，可避免意外發生。

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