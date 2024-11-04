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大埔梧桐寨村樹木塌下壓斃六旬漢　村代表曾投訴惟地政處指無即時危險 (14:26)

大埔梧桐寨村前年有大樹的枯萎塌下，壓斃在場清理的六旬村代表丘玉生。死因庭今（4日）展開研訊，另一村代表作供表示該樹木枯萎多時，地政處曾指無即時危險，事主自告奮勇處理，以防長者途經拜神遇險，他形容事主「好心」，可謂「父母官」。當時在場的村民供稱，該樹木在電光石火間倒下擊中事主倒地，令他口鼻和後腦流血。

事主為丘玉生（終年64歲），其家屬有出席聆訊，涉事承辦商東方綠化有限公司被列為利害關係方。是次研訊由3男2女組成的陪審團審理。事主兒子丘景文作供指，父親生前任職港鐵站務員。於事發2022年10月28日，丘景文得知父親被樹砸倒送院，搶救無效。丘景文另確認父親沒樹藝師資格。

另一村代表丘觀連供稱，由2019年起有村民反映涉事樹木有樹枝跌下，他們向地政處投訴，但處方回覆無即時危險。丘觀連指，該樹木枯萎及掉下包括直徑長達7、8吋的樹枝，而事發時臨近年尾，許多長者在附近土地公拜神，事主主動處理，他形容事主為老人家著想。

事發前，丘觀連聽聞村民一度用尼龍繩圍住危險的路段，但他承認失職沒去現場確保該路段繼續圍封。

村民鄭嘉聲作供指，事主較早前向他借用電鋸，稱打算放假清理樹木。事發當日下午，鄭到場看見事主和兩名村民，涉事樹木經已鋸開，並傾斜倚靠在另一棵樹上；突然有樹木倒塌擊中右方、相隔兩呎外的事主，事主倒地流血，呼吸微弱，不發一聲，塌木位於事主身旁，鄭為事主施行心外壓。鄭稱自己沒有受傷，但有心理創傷。

村民古天才稱，該棵樹被風吹就跌下樹枝，有的如手臂般粗，警方曾表示消防不會鋸樹，古依警方建議用繩圍住道路，以及用寫有「危險」的紙皮作告示。事發時古和村民擬用繩固定已鋸的樹木和支撐它的另一棵樹的樹身，其間鄭大聲呼叫，古隨即見到事主臥地淌血。

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